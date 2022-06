GP Canadá F1, George Russell: “foi o maior desvio no set-up que o Lewis e eu tivemos toda a época” | AutoSport

A Mercedes tenta tudo! Desta feita, foi drástica nas afinações que fez nos dois carros, o que pelos vistos correu melhor para Russell do que para Hamilton. Isto prova uma coisa: a Mercedes anda completamente perdida com o seu carro. George Russell, ainda assim, sente que a Mercedes ainda tem potencial para ser a terceira melhor equipa este fim-de-semana

Russell foi sexto e sétimo ao longo das duas sessões – acreditou que a Mercedes poderia dar um passo hoje, que os possa colocar atrás dos Red Bull e Ferrari – apesar do Sebastian Vettel de Aston Martin e do Fernando Alonso de Alpine terem colocado os seus monolugares em 4º e 5º no TL2..

“Estamos bastante longe do ritmo em comparação com as duas equipas da frente, mas também o Fernando e o Sebastian, também parecem muito fortes, por isso temos trabalho a fazer”, disse Russell.

“No TL2, esse foi provavelmente o maior desvio no set-up que Lewis e eu tivemos toda a época; fomos em duas direções muito drásticas e provavelmente seremos capazes de encontrar um bom meio de comunicação entre os dois.

Por isso vamos trabalhar arduamente, só precisamos de nos certificar de que nos qualificamos na frente do meio do pelotão. Penso que temos um carro de corrida que nos vai colocar naquele terceiro melhor lugar entre as equipas, mas obviamente que se nos qualificarmos um pouco fora de posição, poderá ser complicado”.