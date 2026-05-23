GP Canadá F1: George Russell faz a pole, Antonelli ficou a 0,068 seg.

Mais uma dobradinha da Mercedes na Qualificação, mais uma pole para George Russell. Mas foi uma sessão tensa para o britânico, que esperou até à última volta para mostrar ritmo suficiente para chegar ao primeiro lugar. Parecia que a pole ia cair para Kimi Antonelli, com Russell longe dos tempos do colega de equipa, mas na última volta, tudo se encaixou e Russell conseguiu encontrar o melhor tempo.

Antonelli ficou-se pelo segundo lugar, com Lando Norris a completar o top 3, com o campeão em título a conseguir uma qualificação regular e sólida. Oscar Piastri conseguiu o mesmo, mas um furo abaixo no seu ritmo, e Lewis Hamilton, com um erro na última volta, viu-se impedido de tentar algo mais nesta qualificação.

Max Verstappen foi sexto, com muitas queixas do seu monolugar, logo à frente de Isack Hadjar que, a espaços, foi melhor que o colega. Charles Leclerc ficou com o oitavo posto, sem confiança no seu carro. Arvid Lindblad conseguiu um excelente nono posto e Franco Colapinto fecha o top 10 no que parece ser o arranque de uma série positiva do argentino.

Q1

Depois da espetacular corrida Sprint, pilotos e equipas voltaram ao traçado do Circuito Gilles Villeneuve para a Qualificação do GP do Canadá. Com o céu mais nublado, mas com temperaturas ainda estáveis face ao que foi sentido na Sprint, os 22 pilotos entravam novamente em cena em busca dos melhores tempos.

George Russell fez a pole no ano passado, fez a pole para a corrida Sprint e conseguiu o triunfo na Sprint, o que fazia dele um dos favoritos, mas Kimi Antonelli mostrou novamente excelente andamento, equiparado ao do seu colega de equipa. Havia também a McLaren, especialmente Lando Norris e a Ferrari, com Lewis Hamilton a mostrar conforto suficiente no seu Ferrari para tentar algo mais.

Assim que as luzes verdes se acenderam no final da via das boxes, uma fila de monolugares previamente perfilados entrou em pista para as primeiras voltas.

Pit lane shenanigans underway! 👀 Alonso and Colapinto get rather too close for comfort, and the Aston Martin driver is now under investigation for an unsafe release 😮‍💨#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/kRDiixV1CX — Formula 1 (@F1) May 23, 2026

As primeiras voltas serviram para aquecer as borrachas macias usadas por todos os pilotos. Oscar Piastri foi o primeiro a colocar um tempo competitivo, no segundo 15 mas ainda longe do que se esperaria para esta sessão. Max Verstappen entrou no segundo 14 pouco depois e Lando Norris fez cair novamente a referência, ficando à porta do segundo 13. Kimi Antonelli ficou a apenas 0,015 segundos do tempo de Norris, enquanto George Russell ficou a 0,2 segundos. Piastri fez melhor que Antonelli e ficou apenas a 0,008 seg. O top 3 cabia em 0,015 seg.

Verstappen, na sua segunda volta rápida ficou a apenas 0,067 seg. do segundo 13 e destronou Norris no topo da tabela. Os tempos continuavam a cair e Russell foi o primeiro a quebrar a barreira do segundo 13, mas foi empurrado para fora do primeiro posto pelo colega de equipa, que encontrou meio segundo. Isack Hadjar tinha uma palavra a dizer e subia ao segundo posto, antes da grande maioria dos carros entrar nas boxes.

Nesta fase a ordem no topo era Antonelli, Hadjar, Arvid Lindblad, Russell e Verstappen. Na zona de eliminação tínhamos Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso, Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas, Lance Stroll e Pierre Gasly.

De regresso à pista, Norris e Piastri regressaram ao top 3. Com o melhor tempo praticamente definido, a luta pela fuga à zona de eliminação ganhou mais interesse com alguns dos suspeitos do costume a tentarem fintar o seu destino. No final, foram eliminados Esteban Ocon, Alex Albon, Fernando Alonso, Sergio Pérez, Lance Stroll e Valtteri Bottas. Kimi Antonelli ficou com o melhor tempo 1:13.380, à frente de Norris e Piastri.

Q2

O arranque da Q2 trouxe pneus novos para os pilotos, depois de na Q1 os macios usados terem sido a norma para a maioria dos pilotos, num fim de semana Sprint, com alocação de pneus ligeiramente diferente. Mas o padrão de duas voltas de aquecimento manteve-se, dadas as temperaturas amenas do asfalto.

Isack Hadjar foi o primeiro a colocar um tempo respeitável, com o segundo 13 a ser a primeira referência, destronado por Lando Norris pouco depois, com Oscar Piastri por perto. Lewis Hamilton ficou a 0,035 segundos do tempo de Norris. Kimi Antonelli ficou muito perto do segundo 12 e agarrou o primeiro lugar da tabela, com Russell apenas em quinto. Hadjar voltou a subir ao segundo lugar, enquanto Max Verstappen tinha de se contentar com o sexto posto.

Bearman locks-up and goes straight on at Turn 8! 😳💨 The Haas driver is currently in the elimination zone in Q2#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/VH6buiR91c — Formula 1 (@F1) May 23, 2026

Na zona de eliminação tínhamos Franco Colapinto, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto, Ollie Bearman, Pierre Gasly e Liam Lawson, que ainda não tinha um tempo no seu nome.

Na segunda parte da Q2, com pneus macios novos, Russell falhou a primeira tentativa com este novo conjunto. Pouco depois, Lewis Hamilton subiu ao primeiro lugar, com Russell a ficar a 0,038 segundos de Hamilton, com Antonelli pelo meio. Mas a surpresa surgia pouco depois, com Isack Hadjar a entrar no segundo 12, o primeiro a consegui-lo (1:12.975). O top 5 cabia em 0,1 seg.

Eliminados nesta Q2 ficavam Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Bortoleto, Pierre Gasly, Carlos Sainz e Ollie Bearman.

Q3

Com Hadjar a apresentar-se como candidato à pole, juntamente com os homens da Mercedes, começamos a Q3 na expetativa de quem conseguiria ficar com a pole. Os pilotos todos começaram com pneus usados e Lando Norris começou logo no segundo 12, à frente de Lewis Hamilton e Oscar Piastri. A primeira tentativa de Russell foi abortada pelo próprio piloto enquanto Antonelli fez o quarto tempo. No final das primeiras tentativas, Norris tinha a pole provisória, seguido de Hamilton, Piastri, Antonelli e Leclerc. Russell estava em apuros e não tinha aderência nos pneus. O britânico foi o primeiro a regressar à pista com o último conjunto de pneus macios novos, e depois de duas voltas de aquecimento, fez apenas o terceiro tempo.

This is the small but costly moment which cost Russell his first Q3 lap! 👀🤏#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/JkyGLW2lwW — Formula 1 (@F1) May 23, 2026

Chegados aos últimos dois minutos, era tempo de decisões e Antonelli não vacilou, fazendo o melhor tempo provisório, mas Russell voltou a impor-se e fez a pole position com o tempo de 1:12.578. Kimi Antonelli ficou a 0,068 segundos e Lando Norris ficou a 0,151 segundos da pole. Depois de uma sessão tensa, Russell conseguiu a pole, confirmando a sua boa prestação neste circuito.

O top 10 ficava assim definido com Russell, Antonelli, Norris, Piastri, Hamilton, Verstappen, Hadjar, Lecelrc, Lindblad e Colapinto.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA