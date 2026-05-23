GP Canadá F1, George Russell: “Esta última volta saiu do nada”

George Russell conquistou a pole position para o Grande Prémio do Canadá, mas o britânico admitiu que não foi uma qualificação fácil. O piloto da Mercedes esteve longe do seu melhor durante grande parte da sessão, com Kimi Antonelli a mostrar-se mais competitivo, e só na última volta Russell conseguiu encaixar tudo e garantir o melhor lugar da grelha.

A causa das dificuldades estava nas alterações feitas pela equipa em preparação para as condições previstas para a corrida de domingo, que deixaram o carro desequilibrado durante a qualificação. Russell reconheceu o problema, mas destacou a satisfação de ter conseguido a volta decisiva quando mais importava.

“Fizemos algumas alterações e precisamos de avaliar se foi a direção certa. Essa última volta saiu do nada. Foi uma sensação incrível quando foi uma sessão tão difícil e consegues juntar tudo nessa última volta para te catapultares para o topo da tabela — é épico. Fizemos algumas alterações com base na previsão para amanhã. Pode ter-nos prejudicado um pouco por agora. Colocou o carro um pouco fora de sintonia. O Kimi foi mais competitivo do que eu e não estávamos tão claramente à frente de todos os outros como ontem, por isso foi um desafio, mas reajustei a minha condução e consegui juntar tudo.”

Quanto ao incidente com Antonelli, Russell disse que ambos falaram:

“Temos tido uma boa conversa desde a Sprint. Somos ambos pilotos de corridas. Sabemos o que fazer e respeitamo-nos mutuamente. Vamos correr e esperamos que seja apenas uma disputa entre os dois, mas vimos como todos estavam competitivos hoje. E amanhã parece que vai chover, o que será um desafio completamente novo, por isso não é nisso que estamos a pensar. Só queremos garantir que estaremos no lugar mais alto do pódio.”