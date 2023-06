GP Canadá F1: George Russell bate e obriga entrada do Safety Car | AutoSport

George Russell bateu no muro de proteção da curva 9 do Circuito Gilles Villeneuve na volta 12 quando perseguia Fernando Alonso pela terceira posição. Fim da luta pelo pódio para um dos britânicos da Mercedes, ficando as três equipas da frente apenas com 1 carro cada. Russell ainda conseguiu parar na box e regressar à pista.

Na paragem, aproveitando o SC, Lewis Hamilton quase bateu no Aston Martin de Alonso, que o persegue em pista, podendo ser uma situação para os comissários averiguarem.

Cinco pilotos não pararam nesta situação de SC, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Sergio Pérez, Kevin Magnussen e Valtteri Bottas.