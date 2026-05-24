GP Canadá F1, Franco Colapinto: “Foi um dia perfeito”

Depois de muitas dúvidas sobre a sua valia, Franco Colapinto viveu um sábado praticamente perfeito no Grande Prémio do Canadá de 2026, progredindo pela segunda vez consecutiva à Q3 e garantindo o 10.º lugar na grelha de partida, superando o companheiro de equipa Pierre Gasly. O argentino continua a consolidar a boa forma exibida no Miami, onde havia alcançado o seu melhor resultado de sempre na Fórmula 1.

Em Miami, Colapinto tinha já dado um passo em frente, terminando a corrida em sétimo lugar, o seu melhor resultado na categoria. Em Montreal, o argentino converteu a 13.ª posição em nono na corrida Sprint, terminando a poucos segundos do último classificado nos pontos, Arvid Lindblad. Na qualificação, negou a entrada no Q3 a Nico Hulkenberg (Audi) por apenas 0,029 segundos.

Do outro lado da box, Pierre Gasly atravessou um fim de semana diametralmente oposto: partiu das boxes na Sprint sem conseguir recuperar posições e foi eliminado na Q2 com o 14.º tempo, admitindo que “algo não está a funcionar” no seu carro.

“Acho que hoje foi um dia perfeito” disse Colapinto no final do dia de ontem. “Correu muito bem em ambas as sessões, a corrida Sprint e a qualificação. A corrida foi muito forte, com muito bom ritmo, perto dos pontos, e agora de novo a dar tudo do início ao fim e a registar voltas muito boas. Tenho confiança no carro e estou muito satisfeito com o resultado. Acho que fizemos todos os esforços para colocar o carro onde está hoje e todos na fábrica trabalharam muito para estarmos nesta posição e perto de marcar pontos, por isso estou muito orgulhoso de todos.”

“Estou orgulhoso de mim, fiz um bom trabalho hoje e estou muito feliz com a forma como virámos o ano. Começámos com dificuldades nas primeiras três rondas e agora temos tido um bom par de sessões consecutivas em que temos sido fortes, na frente e nas posições de pontos. Estou muito feliz e muito grato à equipa.”

Sobre a confiança reencontrada:

“Acho que a sensação é um pouco como o primeiro ano que fiz na F1, em 2024. Sinto-me bem e sinto que consigo empurrar os limites. Este ano senti-me bem desde o início, é só que não tínhamos realmente o ritmo nas primeiras três corridas. Os testes correram bem. Agora é só que tudo se juntou e temos muito bom ritmo e resultados fortes.”

Foto: Philippe Nanchino / MPSA