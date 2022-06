GP Canadá F1: Filme da qualificação | AutoSport

Foi mais uma qualificação com muitos altos e baixos no circuito Gilles Villeneuve, mas com alguma segurança Max Verstappen voltou a conquistar a pole position, desta feita sem ter de lutar com Charles Leclerc nem com o seu companheiro de equipa, Sergio Pérez, mas com a “companhia” de Fernando Alonso, que provou estar em grande forma e completamente à vontade com o Alpine A522, e Carlos Sainz, que foi batido pelo compatriota.

Q1: A surpresa da Aston Martin

Todos os pilotos saíram com pneus de chuva, logo nos instantes iniciais da Q1. A maior dúvida era se com estas condições, Charles Leclerc iria arriscar, sabendo que de qualquer forma partia do fundo do pelotão, mas o piloto saiu mesmo para a pista.

Quem começou da melhor forma a qualificação foi George Russell, com o tempo 1:36.688s, seguido do seu companheiro de equipa, até que Max Verstappen melhorou o tempo, sendo depois seguido de Esteban Ocon.

Russell voltou a assumir a liderança da tabela de tempos com menos de 10 minutos para o final da Q1, enquanto Sainz ficava com o segundo melhor registo nessa altura. Kevin Magnussen, que tinha visto uma das suas voltas rápidas apagadas, também passou pela liderança dos tempos, mas foi uma situação momentânea,

Nos instantes finais, Sebastian Vettel encontrava-se em zona de eliminação, assim como Alexander Albon, Nicholas Latifi, Yuki Tsunoda (que sabia que iria arrancar do fundo do pelotão por penalização por troca de unidade motriz) e Lance Stroll.

Sainz ainda assustou, tendo saído pela escapatória na curva 3 e levando à amostragem de bandeira amarela no setor 1. Enquanto Alexander Albon conseguiu salvar-se no 14º lugar, Pierre Gasly, Sebastian Vettel, Lance Stroll, Nicholas Latifi e Yuki Tsunoda foram eliminados.

No final da Q1, Leclerc, Sainz e Albon foram avisados que serão investigados por terem dado uma volta à pista muito lentamente.

Max Verstappen definiu o ritmo na Q1 com um tempo de 1:32.219s. Foi seguido de perto por Fernando Alonso (+0.058) e Carlos Sainz fechando os três primeiros (+0.562).

Lewis Hamilton terminou o 12º lugar (+1.622s) e Sergio Pérez uma posição atrás do britânico.

Q2: Mick Schumacher responde às críticas e passa à Q3

Sem necessitar de arriscar, Leclerc não voltou à pista na Q2.

Alexander Albon e Sergio Pérez saíram de pista no início da Q2, curiosamente ambos com pneus intermédios e sem tração para segurarem os monolugares em pista. Enquanto o piloto da Williams conseguiu retirar o carro das barreiras sem muitos danos, Pérez não conseguiu sair e obrigou à suspensão da sessão de qualificação, para os comissários de pista o retirarem do local onde ficou parado. A qualificação terminou para o mexicano.

Por essa altura, e com 9 minutos para o final da Q2, Fernando Alonso era quem liderava a tabela de tempos, seguido de Max Verstappen.

No reinício da sessão, a pista estava um pouco mais seca permitindo que todos os pilotos usassem pneus intermédios e Max Verstappen saltou para o topo da tabela de tempos. Carlos Sainz melhorou o registo de Verstappen por poucos segundos, já que o neerlandês foi novamente mais rápido.

Lando Norris chegou ao últimos dois minutos da Q2 sem qualquer tempo registado, sem muito tempo para mais do que uma tentativa, numa altura em que algumas partes da pista estavam já secas.

Notavelmente, Mick Schumacher conseguiu terminar a Q2 com um tempo mais rápido do que Kevin Magnussen. No topo da tabela de tempos, Verstappen bateu Sainz, enquanto Valtteri Bottas, Alexander Albon, Sergio Pérez, Lando Norris e Charles Leclerc, sem tempo registado, eram eliminados.

Q3: Verstappen não deixa escapar pole position

Max Verstappen estabeleceu o primeiro melhor registo de tempo na Q3, com Carlos Sainz a 0.231s do tempo do neerlandês. Fernando Alonso esteve perto do seu compatriota, ficando a 0.396s do tempo de Verstappen.

George Russell parou na box, montando pneus macios no W13, mas o risco não compensou, com uma saída no muito molhado complexo da curva 1 e 2.

No final, Verstappen conseguiu melhorar o seu registo anterior e cimentou a sua liderança na tabela de tempos, enquanto mais atrás o tempo de Carlos Sainz foi batido por Fernando Alonso, numa excelente prestação do experiente piloto.

Lewis Hamilton conseguiu subir ao quarto lugar e Magnussen bateu o seu companheiro de equipa, que deu boas indicações na sessão de hoje.