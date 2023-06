GP Canadá F1: FIA remove parte do muro de proteção na escapatória da curva 1 | AutoSport

A FIA tinha decidido colocar um muro de proteção na escapatória da curva 1 para a edição deste ano do Grande Prémio do Canadá. Assistimos à impossibilidade da passagem dos pilotos por essa zona para o seu regresso à pista após a curva 2, como aconteceu nas provas anteriores no Circuito Gilles Villeneuve.

Quando um piloto falhava a travagem ou em luta com um adversário tivesse de entrar na escapatória da zona da curva 1, normalmente cortava em frente e regressava à pista depois da segunda curva. Isso passou a ser impossível, mas como vimos nos treinos e na qualificação, ou faziam uma manobra para virar à esquerda e reentrar antes da curva 2 ou atravessavam a relva, passando por uma pequena elevação, para regressar à pista a meio da segunda curva.

No briefing de sexta-feira com a FIA, os pilotos pediram a retirada completa do muro, o que não aconteceu, mas depois de mais saídas de pista durante o treino e qualificação de sábado, dia marcado pela chuva, a entidade federativa decidiu remover parte do muro. Durante a corrida poderá ver-se o muro com menos 4 metros de comprimento, permitindo aos pilotos que tiverem de passar pela escapatória regressar à pista depois da curva 2.

Em declarações ao Autosport britânico, um porta-voz da FIA garantiu que o muro foi colocado para impedir que um carro descontrolado pudesse atravessar toda a escapatória e bater na zona lateral de algum outro concorrente que estivesse na zona depois da curva 2. No entanto, o diretor da GPDA, a associação que representa todos os pilotos de Fórmula 1, George Russell afirmou sobre a decisão da FIA que “em retrospetiva, provavelmente deveríamos ter sido consultados sobre os pontos de vista antes de tomarmos as decisões. E todos concordamos que não é o ideal”.

Foto: Pirelli