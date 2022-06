GP Canadá F1: Ferrari reage ou mais do mesmo? | AutoSport

A F1 está de regresso a um local muito esperado e popular. O Circuito Gilles-Villeneuve está de pela primeira vez desde 2019, e um dos pontos interessantes do fim de semana é a forma como a Ferrari vai reagir às ‘derrotas’.

Foi um fim de semana doloroso para a Ferrari no Grande Prémio do Azerbaijão, uma vez que ambos os carros ficaram fora de prova devido a questões técnicas. Para Charles Leclerc, foi a segunda vez em três corridas, que liderava, e que não conseguiu terminar devido a um problema de unidade de potência, e isso fez uma grande ‘amolgadela’ nas suas esperanças de título.

Mas a Ferrari tem uma oportunidade de recuperar já este fim-de-semana em Montreal, e tem muitas razões para estar otimista. Para começar, Leclerc teve uma boa oportunidade de ganhar todas as três últimas corridas, no Mónaco, até qualquer dos dois carros o podiam ter conseguido.

Há também o seu recorde na qualificação, com Leclerc na pole em seis das oito corridas até agora realizadas este ano e de forma suprema num sábado, dando muitas vezes a si próprio a melhor hipótese no domingo, se os carros não tivessem tido problemas.

A Ferrari terá trabalhado neste curto intervalo entre as corridas para tentar melhorar a fiabilidade, e quererá entregar uma declaração de intenções de que ainda são um fator importante na luta pelo título. Vamos ver como corre…