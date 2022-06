GP Canadá F1: Ferrari está na luta, mas Leclerc tem muito que recuperar | AutoSport

Carlos Sainz considera que a Ferrari está na luta para bater Max Verstappen, e embora o espanhol tenha revelado que sente falta de ritmo tanto numa volta como ritmo de corrida, acredita que o progresso que a equipa tende a fazer de sexta-feira para sábado deve arrastá-los para a batalha pelas posições de topo.

A Ferrari mantém a vantagem nas curvas lentas e médias, mas perdem cerca de dois décimos de segundo nas retas para os seus rivais do campeonato, a Red Bull.

No caso de Charles Leclerc, não importa o que consiga alcançar de um dia para o outro, pois o monegasco tem uma longa tarde à sua frente no domingo, depois da sua equipa ter mudado o controlo electrónico do seu Ferrari, e com isso desencadeado uma penalização de 10 lugares na grelha. Qualquer outra mudança de componente do motor este fim-de-semana significará que ele vai arrancar para a corrida ainda mais atrás.