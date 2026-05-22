GP Canadá F1: Ferrari ajusta processos, Hamilton pede otimização

A Scuderia Ferrari realizou uma profunda análise interna e ajustou os seus métodos de trabalho nas últimas semanas, com o objetivo de extrair o máximo rendimento do seu atual monolugar. As declarações foram proferidas por Lewis Hamilton na antevisão do Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1, onde o piloto britânico sublinhou o esforço hercúleo levado a cabo na fábrica de Maranello para retificar as lacunas de desempenho detetadas nas primeiras rondas da temporada.

O arranque do campeonato e as conclusões retiradas da última corrida serviram de base para uma reestruturação na abordagem técnica da equipa italiana. O foco imediato passa por otimizar o pacote aerodinâmico e mecânico disponível, numa altura em que a fasquia competitiva na frente do pelotão se apresenta extremamente elevada.

O piloto britânico destacou o empenho da estrutura técnica na compreensão do comportamento do carro, manifestando otimismo face às alterações implementadas no seio da equipa antes da entrada em pista no Circuito Gilles Villeneuve.

“Acho que, idealmente, podemos esperar um fim de semana melhor. Há muitas aprendizagens a retirar das primeiras corridas e, particularmente, da última prova. Houve uma quantidade enorme de trabalho, pelo que estou muito grato a toda a equipa na fábrica. Trabalharam arduamente para tentar analisar onde estivemos bem, onde não estivemos tão bem, e ajustaram os processos e a abordagem”, revelou Hamilton.

A expectativa da equipa de Maranello assenta na capacidade de desbloquear o potencial oculto do monolugar, algo que, segundo o britânico, ainda não foi totalmente alcançado com o conjunto de atualizações introduzido na ronda de Miami.

A hierarquia face à concorrência

Questionado sobre a atual ordem de forças na Fórmula 1, Lewis Hamilton optou por uma postura realista, reconhecendo o avanço dos principais rivais diretos, com particular destaque para a escuderia que lidera atualmente a tabela classificativa: “A hierarquia provavelmente ajusta-se a cada fim de semana. Obviamente, a Mercedes está no topo. A McLaren também pareceu incrivelmente forte na última corrida, deram um bom passo em frente, e a Red Bull claramente deu um passo gigante. Diria que estamos ali na luta com a McLaren e a Red Bull”, avaliou o piloto da Ferrari.

A ameaça das novas atualizações e o foco interno

O desafio para a Ferrari este fim de semana adensa-se com a introdução de novos pacotes de desenvolvimento por parte dos adversários. Hamilton alertou para o facto de a Mercedes apresentar uma evolução significativa para a tirada canadiana, lembrando que os líderes do campeonato se mantêm extremamente rápidos mesmo em circuitos teoricamente menos favoráveis.

Apesar da pressão externa, a postura da Scuderia para a jornada de Montreal será de concentração absoluta nas suas próprias operações. De acordo com o heptacampeão mundial, a estratégia passa por ignorar o ruído dos adversários e garantir que a Ferrari consegue mitigar os erros do passado recente, procurando colocar os dois carros na disputa direta pelos lugares do pódio.