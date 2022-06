GP Canadá F1, Fernando Alonso: “vamos atacar o Max na primeira curva” | AutoSport

Fernando Alonso voltou às primeiras posições da grelha de partida da Fórmula 1, após ter assegurado o segundo melhor tempo na sessão de qualificação do GP do Canadá. O piloto da Alpine esteve sempre entre os mais rápidos da tabela de tempos e conseguiu bater o compatriota Carlos Sainz na sua última tentativa de volta rápida.

“É fantástico. Tem sido um fim de semana inacreditável para nós”, salientou Alonso no final da qualificação. “Somos competitivos desde o treino livre, o que costumamos ser à sexta-feira, mas no sábado normalmente perdemos algum ritmo. Graças às condições de chuva de hoje o carro estava muito bom, estava muito confortável a pilotar o carro. Acho que os fãs também puxaram por mim para um esforço extra”.

Respondendo à questão do que pode fazer amanhã na corrida, Alonso respondeu com um sorriso na cara, que “vamos atacar o Max [Verstappen] na primeira curva”. Com certeza Sainz vai pressionar e Alonso não deverá arriscar em demasia, mas para já está numa boa posição para conquistar um bom resultado amanhã.