GP Canadá F1: Escapatória da curva 1 do circuito Gilles Villeneuve passa a ter muro de proteção | AutoSport

A escapatória da curva 1 passa a ter, para o Grande Prémio do Canadá deste fim de semana, um muro de proteção que impossibilita a passagem dos pilotos por essa zona para o seu regresso à pista, como acontecia até agora.

Quando um piloto falhava a travagem ou em luta com um adversário tivesse de entrar na escapatória da zona da curva 1 e 2, normalmente cortava em frente e regressava à pista depois da segunda curva, a ‘Virage Senna’. Isso passa agora a ser impossível, depois da FIA ter colocado um muro de proteção nesse local.

Outras alterações no circuito ocorreram com o aumento do muro das boxes em 106 metros do lado da saída do pitlane e o aumento da área da escapatória da curva 3.