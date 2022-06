GP Canadá F1: Erro da Aston Martin poderá ter causado eliminação dos pilotos na Q1 | AutoSport

O motivo da eliminação inesperadamente, depois do que tinham mostrado nos treinos, de Sebastian Vettel e Lance Stroll na Q1 da sessão de qualificação do GP do Canadá, parece ter sido esclarecida. A causa mais provável é que tenha sido um erro de configuração da equipa com a pressão dos pneus de chuva.

Segundo o relato do chefe de equipa, Mike Krack aos Motorsport.com, os pilotos saíram inicialmente para a pista, “mas percebemos que não tínhamos aderência suficiente. Então voltamos às boxes e fizemos uma troca para o segundo conjunto de pneus. E tivemos novamente o mesmo problema. Achamos que estava relacionado com a pressão dos pneus.”

O engenheiro luxemburguês explicou que os pilotos demoraram muito durante o treino livre 3 para conseguirem aumentar a pressão dos pneus na pista molhada e “por isso, tivemos de dar muitas voltas para aumentar as pressões. E pensámos que as condições eram bastante semelhantes, mas tínhamos 20 carros na pista à tarde, o que provavelmente secou a pista, ou tornou a pista mais rápida, muito, muito mais rapidamente do que previmos”.

Este problema está relacionado com conhecimento limitado dos novos pneus de chuva da Pirelli, admitiu Krack. “Não temos muita experiência com os pneus, especialmente com pista fria porque no Mónaco estava muito mais quente. Por isso, aproveitamos a oportunidade desta manhã [de sábado, no treino livre 3] para tentar aprender o máximo possível, mas talvez tenhamos ido na direção errada”, concluiu.