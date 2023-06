GP Canadá F1: “Dia produtivo” para Pierre Gasly apesar de susto inicial | AutoSport

A Alpine não teve um primeiro dia de Grande Prémio do Canadá muito fácil. Pierre Gasly provocou uma bandeira vermelha no início do treino livre 1 com um pequeno problema elétrico no volante sobressalente do A523. A equipa instalou o seu volante principal para a segunda sessão, sem qualquer problema ou preocupação nos 90 minutos de ação em pista. Esteban Ocon motivou na segunda sessão uma bandeira vermelha, devido a uma perda de pressão da água no seu carro e teve que parar na curva 9 por precaução.

Analisando o primeiro dia no circuito Gilles Villeneuve, Gasly explicou que “felizmente, não perdemos tempo devido à bandeira vermelha [no treino 1] devido aos problemas das câmaras internas do circuito. O treino livre 2 foi muito melhor e conseguimos avançar com o nosso programa durante quase toda a sessão de uma hora e meia, antes da chuva no final. Tive um momento interessante na curva 4 com a traseira a deslizar, mas consegui mantê-la afastada do muro”. No final dos 90 minutos do segundo treino, o piloto francês considera que “do meu ponto de vista, conseguimos ter um dia produtivo”.

O seu companheiro de equipa, Esteban Ocon, espera “analisar os dados que conseguimos obter hoje e manter a cabeça fria para garantir que amanhã tiramos o máximo partido do treino livre 3 para estarmos prontos para a qualificação”, depois de ter concluído apenas 17 voltas durante todo o primeiro dia do Grande Prémio.