GP Canadá F1: Desde 2012 que Alonso não conquistava um lugar na primeira fila da grelha | AutoSport

O segundo posto da grelha de partida para a corrida do GP do Canadá é o melhor resultado obtido por Fernando Alonso desde o GP da Alemanha de 2012. Nessa prova, Alonso conquistou a pole position aos comandos do Ferrari, batendo o piloto da Red Bull de então, Sebastian Vettel. Hoje, o piloto espanhol, agora na Alpine, bateu um piloto da Ferrari, o seu compatriota Carlos Sainz, para assumir o segundo lugar da tabela de tempos.

Na qualificação do GP do Canadá, Mick Schumacher conseguiu o seu melhor resultado em qualificação da curta carreira na Fórmula 1 e a sua equipa, a Haas, foi a única a conseguir ambos os carros no top 6.