GP Canadá F1: Corretores e alta velocidade “serão um verdadeiro teste”, diz Perre Gasly | AutoSport

O Circuito Gilles Villeneuve, a “casa” do próximo GP de Fórmula 1, será o terceiro traçado citadino consecutivo que o pelotão vai enfrentar. Todos com características muito diferentes, em Montreal os pilotos vão encontrar corretores altos e novamente velocidades altas, o que é um desafio acrescido com os monolugares deste ano, devido ao “porpoising” e à rigidez das suspensões.

“O Canadá é outro circuito citadino e penso que este ano, o circuito de Montreal será um verdadeiro desafio, especialmente com estes novos carros que são muito duros, muito mais do que os seus predecessores”, anteviu Pierre Gasly, que no Azerbaijão conquistou o quinto lugar final. “Os corretores mais altos e a velocidade serão um verdadeiro teste, assim como a curva final e o famoso Muro dos Campeões! Teremos de evitar muito mais os corretores, enquanto que no passado era preciso passar por cima deles para fazer uma volta rápida”.

O piloto francês da AlphaTauri prevê que a equipa enfrente alguns problemas num circuito rápido como é o do Canadá.

“Embora seja outro circuito citadino como as duas últimas corridas, é um traçado muito mais rápido com curvas mais rápidas. No papel isso sugere que pode ser um pouco mais complicado para o nosso carro, pelo que significa que temos de nos certificar que chegamos totalmente preparados e que somos capazes de tirar tudo do pacote que temos”, concluiu o piloto.