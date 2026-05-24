GP Canadá F1, Charles Leclerc: “Pior fim de semana da minha carreira”

Charles Leclerc está a ter um fim de semana muito complicado em Montreal, classificando-o como “um, se não o pior” da sua carreira. O piloto monegasco da Ferrari debateu-se ao longo de toda a qualificação com instabilidade, falta de aderência e incapacidade de colocar os pneus na janela de funcionamento ideal. Antes, tinha sentido dificuldades com os travões.

Na corrida Sprint, Leclerc ficou preso atrás de Oscar Piastri, não conseguindo tirar partido do melhor ritmo da Ferrari no pneu médio. O resultado foi condicionado essencialmente pela posição de partida. Hamilton, seu companheiro de equipa, mostrou momentos de competitividade até bem perto do fim. Leclerc terminou a Sprint na quinta posição após a perda de ritmo de Hamilton, que tocou no muro nas fases finais.

Na qualificação, as dificuldades agravaram-se. Desde a Q1 que Leclerc se queixou de falta de aderência constante e instabilidade, chegando a avisar via rádio que poderia “bater contra as barreiras”, tal era a imprevisibilidade do SF-26. Na Q3 conseguiu recuperar alguma confiança, mas o resultado final ficou aquém das expectativas da equipa. Leclerc reconheceu ainda que Hamilton havia conseguido extrair desempenho do mesmo carro, comprometendo-se a analisar o que pode fazer de diferente para ativar os pneus nestas condições.

“Na Sprint, acho que pagámos o preço pela nossa posição de partida” disse Leclerc. “O ritmo parecia bom, mas fiquei preso atrás do Oscar [Piastri], que era muito rápido nas retas”.

“A qualificação não correu bem. Não consegui colocar os pneus na janela certa e estava a deslizar na Q1 e Q2. Na Q3, consegui ganhar alguma confiança e senti-me um pouco melhor no carro, mas essa posição final não é o que ambicionamos. Acho que a corrida vai ser complicada para todos, especialmente se chover, por isso teremos de ver como as coisas se desenvolvem amanhã.”

“Honestamente, é um, se não o pior fim de semana da minha carreira. Desde o TL1, não tive uma única volta em que conseguisse sentir o carro. Sentia que ia bater em cada curva que fazia, simplesmente porque os pneus estavam completamente fora da janela hoje. Os travões ontem também não estavam na janela. Nunca houve, em momento algum, algo que simplesmente encaixasse e que estivesse tudo certo.”

Foto: MPSA