GP Canadá F1: Charles Leclerc penalizado em 10 posições na grelha | AutoSport

Charles Leclerc vai ser penalizado na grelha do Grande Prémio do Canadá já que a Ferrari trocou mais peças da unidade motriz do monolugar do monegasco.

O piloto da Ferrari sofreu uma falha da unidade motriz no GP do Azerbaijão, a equipa colocou uma nova unidade eletrónica de controlo para este GP do Canadá mas ao utilizar o seu terceiro conjunto diferente de eletrónica nesta temporada, Leclerc excede o limite máximo de duas e como esta é a primeira vez que ultrapassa o limite, incorre numa penalização de 10 lugares na grelha.

A Ferrari já tinha feito mudanças antes da primeira sessão de treinos, sem incorrer numa penalização, mas durante a segunda sessão de treinos, o engenheiro de corrida de Leclerc, Xavier Marcos Padros, disse-lhe que não podia fazer arranques no seu carro devido ao seu turbocompressor. Esta é uma das poucas peças que não foi mudada no carro de Leclerc este fim-de-semana, e a Ferrari pode ainda realizar uma nova mudança de unidade de potência que pode levar a Leclerc a iniciar a corrida de domingo a partir da parte de trás da grelha.

Já se sabia que a Ferrari evoluiu significativamente a performance da sua unidade motriz, mas de acordo com o que se está a ver, fê-lo à custa da fiabilidade, que está a ter agora os seus custos. Se conseguir resolver a fiabilidade, é bem provável termos sempre a Ferrari na luta pelos triunfos.