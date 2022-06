GP Canadá F1: Charles Leclerc arranca do fundo da grelha de partida | AutoSport

Charles Leclerc vai arrancar na fila de trás da grelha para a corrida do GP do Canadá, depois de ter sido confirmado que a Ferrari montou uma unidade motriz completamente nova no monolugar do monegasco.

Leclerc já tinha sido penalizado com 10 lugares na grelha da prova canadiana, mas agora o piloto da Ferrari vai arrancar ao lado de Yuki Tsunoda da AlphaTauri, que também teve um novo motor instalado no carro.

A Ferrari também trocou componentes da unidade motriz de Carlos Sainz mas este ainda não foi sujeito a qualquer penalização.