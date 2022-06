GP Canadá F1: Charles Leclerc aponta ao quarto lugar na corrida | AutoSport

Charles Leclerc revelou que tem como objetivo conseguir terminar a corrida do GP do Canadá entre os quatro primeiros classificados, mesmo depois de ter sofrido uma “inevitável penalização na grelha”.

“Tentaremos fazer o melhor amanhã e esperamos não ter mais problemas de fiabilidade e concentrar-nos em nós próprios e apanhar os Red Bull no campeonato”, explicou o piloto monegasco da Ferrari, que vai partir do fundo da grelha depois de ter trocado vários componentes da unidade motriz e com isso ter sofrido uma penalização.

“Foi um pouco mais difícil de ultrapassar do que eu pensava inicialmente [nos treinos livres], mas no geral penso que temos um ritmo bastante bom no carro e se formos inteligentes com a estratégia, tendo algum ar limpo, podemos terminar no quarto lugar ou algo do género, por isso esse é o objetivo e eu vou dar tudo”, concluiu o piloto.