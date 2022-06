GP Canadá F1, Carlos Sainz: “Tentei tudo para ultrapassar o Max” | AutoSport

Sem Charles Leclerc na frente da corrida coube a Carlos Sainz assumir as despesas da Ferrari. O piloto espanhol não desiludiu e forçou o andamento tentando colocar pressão a Max Verstappen, mas não foi o suficiente para vencer a corrida, como explicou Sainz após a corrida.

“Estive sempre a forçar. Não deixei um centímetro para os muros, nas travagens. Tentei de tudo para ultrapassar o Max, mas hoje faltou-nos um pouco de ritmo para me aproximar dele o suficiente no gancho ou apanhar um pequeno erro na chicane. O positivo foi que fomos rápidos durante toda a corrida, faltou um pouco para o ultrapassarmos.”

Carlos Sainz levou algumas coisas de positivo da corrida de hoje e possivelmente, depois de algumas corridas menos conseguidas, o GP do Canadá tenha surgido como um bálsamo para a “alma” do piloto. “Estou particularmente com a corrida, com a forma como conseguimos colocar pressão sobre o Max, as paragens ocorreram nas melhores alturas. Honestamente tentamos de tudo e estivemos muito perto de vencer hoje e vou voltar a tentar na próxima”.