GP Canadá F1: Carlos Sainz escapa a penalização | AutoSport

O Colégio de Comissários Desportivos decidiu não penalizar Carlos Sainz depois de ter sido investigado por ter impedido Alexander Albon no terceiro treino livre.

A FIA afirmou em comunicado que a fraca visibilidade devido às condições meteorológicas e o facto de Sainz ter tido de abrandar pelo facto de ter o carro de Max Verstappen à sua frente, foram suficientes para que o espanhol escape à penalização.

Pode ler-se no comunicado que “as condições meteorológicas provocaram problemas significativos de visibilidade para os pilotos especialmente na reta entre as curvas 12 e 13. A equipa já tinha sido avisada pelo Controlo de Corrida sobre um incidente semelhante na volta anterior no mesmo local e verificámos que a comunicação entre a equipa e o piloto foi satisfatória.

O piloto do Carro 55 afirmou que sabia da aproximação do Carro 23, mas que teve de recuar devido à presença do Carro 1 à sua frente. A redação do n.º 7 do artigo 35.º inclui as palavras “impedir desnecessariamente outro outro piloto”. Neste caso, tanto as partes como os Comissários Desportivos consideram que não se tratou de um caso de desnecessariamente e que o piloto do Carro 55 agiu da forma que agiu para, na sua opinião, evitar o carro da frente e o carro que se aproximava por trás”.

Outra boa notícia para Sainz, que viu a sua equipa a conseguir reparar o seu SF-23 a tempo da qualificação depois do acidente sofrido a meio do treino.