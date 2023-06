GP Canadá F1: Carlos Sainz e Alexander Albon convocados pelos Comissários | AutoSport

Carlos Sainz e Alexander Albon foram convocados para comparecer perante o Colégio de Comissários Desportivos do Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1.

Durante a sessão do terceiro treino livre o piloto da Williams queixou-se à sua equipa, em duas situações distintas, de possível impedimento de Carlos Sainz. Depois do treino terminar, ambos serão ouvidos pelos comissários desportivos por “alegada infração ao artigo 37.5 do Regulamento Desportivo da FIA para a Fórmula 1 – Carro 55 impediu desnecessariamente o carro 23 na curva 13 às 12:52 [hora local]”. Isto significa, que os comissários estão a investigar apenas uma das situações advertidas por Alexander Albon sobre a ação de Carlos Sainz.

O piloto espanhol não completou o treino aos comandos do SF-23, tendo batido ainda antes da passagem da meia hora da sessão, com danos visíveis no carro italiano antes da qualificação.