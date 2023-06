GP Canadá F1: Carlos Sainz bate e interrompe TL3 | AutoSport

Bandeira vermelha durante o treino livre 3 do Grande Prémio do Canadá depois do acidente sofrido por Carlos Sainz. O piloto espanhol perdeu o controlo do SF-23 antes da curva 1 e bateu nos muros de proteção do Circuito Gilles Villeneuve no momento em que a sessão entrava na segunda metade. Sainz ocupava o segundo posto da tabela de tempos, provando ser um dos mais rápidos nas condições de pista molhada.

O terceiro e último treino antes da qualificação, começou com a pista bastante molhada e com os pilotos a saírem para a pista com os novos pneus de chuva da Pirelli que não precisam de mantas de aquecimento.

Tabela de tempos até ao momento do acidente de Sainz: