GP Canadá F1: Caixa de velocidades “tramou” Valtteri Bottas em mais uma sexta-feira azarada | AutoSport

Valtteri Bottas voltou a ter mais uma sexta-feira azarada e começa a ser uma tradição infeliz para o finlandês perder tempo importante em pista durante o primeiro dia do fim de semana de prova.

Bottas só conseguiu completar três voltas na segunda sessão de treinos, depois de ter sentido algumas questões com a engrenagem das velocidades no primeiro treino. O piloto afirmou que a causa deste problema se deveu à eletrónica. “Sempre que eu reduzia uma velocidade, o carro queria entrar em ponto morto”, disse no final dos treinos de ontem. “Não conseguimos encontrar o motivo exato e não conseguimos corrigi-lo durante a sessão, por isso foi uma sessão de treinos dececionante.”

Embora sem conseguir resolver o problema em tempo útil para regressar à pista, Bottas estava convencido que a equipa consegue resolver a questão para poder hoje completar o máximo de voltas possível antes da qualificação. Ainda que tenha completado poucas voltas, o finlandês estava seguro que “mecanicamente conseguimos encontrar uma boa afinação, mesmo que seja difícil dizer pelos tempos por volta”.

Valtteri Bottas chegou ao Canadá depois de não ter conseguido pontuar no Azerbaijão, a seu segunda vez este ano em que isso aconteceu.