GP Canadá, F1: Bortoleto lamenta problemas nos arranques da Audi

Gabriel Bortoleto terminou a corrida sprint do GP do Canadá no 12.º lugar, tendo voltado a sofrer com o problema crónico de largada do Audi R26. O brasileiro admitiu não ver uma solução a curto prazo para a falha, que se arrasta desde a primeira corrida da época.

Bortoleto largou do 12.º lugar, mas caiu até ao 17.º posto logo após a partida, repetindo o padrão que tem marcado a sua época. Durante a corrida, o piloto chegou a alegar problemas no motor via rádio, algo que a equipa negou em pista, tendo depois recebido instruções e recuperado progressivamente até regressar à 12.ª posição.

O brasileiro sublinhou que o Audi tem bom ritmo de corrida e de qualificação, sendo a largada o principal ponto fraco do carro. O problema agrava-se porque a recuperação de posições implica forçar os pneus acima do necessário e assumir riscos acrescidos em pista.

“Não é novidade que sofremos nas largadas” disse o piloto brasileiro. “Isso tem acontecido desde Melbourne. Sempre estamos a perder quatro, cinco, seis posições, dependendo de quem está a largar atrás de nós.

O nosso carro funciona em qualificação e é bom em ritmo de corrida. O problema é que, quando se perdem seis posições na largada, para recuperar isso tens de destruir os teus pneus. Assumes também muitos riscos.”

“A corrida de hoje só mostrou um pouco a situação em que estamos neste momento: bom ritmo de corrida, mas não largamos bem. Também estamos bem na qualificação, mas muitas vezes temos um problema ou outro. Vamos ver o que dá para fazer hoje mais tarde.”

Apesar de a Audi saber o que é preciso fazer para corrigir a situação, Bortoleto reconheceu que as soluções dependem de fatores externos ao controlo da equipa e de tempo para desenvolver os pacotes de atualização necessários.

“Sou uma pessoa realista. Não vejo solução a curto prazo. É lógico que sabemos o que tem de ser feito para resolver, mas é algo que demora. Depende também de muitas situações que estão fora das nossas mãos. E as que estão no nosso controlo demoram tempo para trazer os pacotes de atualizações. Por isso, acho que vamos continuar a sofrer um pouco. Mas é viver com isso até resolver.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA