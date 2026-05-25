GP Canadá F1: Ayao Komatsu não garante continuidade de Esteban Ocon

Ayao Komatsu, chefe de equipa da Haas, evitou responder diretamente sobre o futuro de Esteban Ocon na equipa, confirmando implicitamente que o processo de avaliação do alinhamento de pilotos para 2027 já está em curso. As declarações foram feitas em Montreal, poucos dias após o próprio Ocon ter negado com veemência rumores sobre uma possível saída antecipada em 2026.

A situação surge na sequência de relatos de conflito interno e insatisfação com o desempenho do piloto francês. Komatsu defendeu publicamente Ocon em Montreal e criticou a especulação mediática, classificando-a como jornalismo de baixo nível. No entanto, quando questionado novamente sobre os planos futuros da equipa ao nível dos pilotos, o japonês adotou uma postura notavelmente cautelosa, confirmando que o período de avaliação do alinhamento decorre entre maio e julho, à semelhança do que acontece nas restantes equipas da grelha.

Questionado diretamente sobre se tenciona manter Ocon e o jovem piloto da academia Ferrari, Oliver Bearman, como dupla para a próxima época, Komatsu recusou dar qualquer garantia. A resposta cuidadosamente formulada deverá intensificar a especulação em torno dos planos da Haas, num contexto em que Bearman surge cada vez mais associado a oportunidades em equipas de maior dimensão, Jack Doohan — ligado à Toyota — ocupa o papel de piloto de reserva, e vários candidatos da Fórmula 2 estarão a ser discutidos internamente.

“Quando começamos a considerar o alinhamento da equipa? Por volta desta altura — Maio, Junho, Julho” disse Komatsu. “Penso que toda a gente está neste momento à procura de pilotos para o próximo ano, e não só nós, mas todas as equipas.”

“Penso que responder a essa pergunta pode causar alguma agitação. Porque as pessoas vão pegar nas minhas palavras e dizer: ‘Oh, o Ayao disse isto, portanto a decisão já está tomada.’ Vão dizer que ficamos com o Esteban, ou que o despedimos. Ficará completamente fora de contexto, por isso não vou responder a essa pergunta.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA