GP Canadá F1, Arvid Lindblad: “Acho que fiz um bom trabalho”

Arvid Lindblad qualificou-se em nono lugar para o Grande Prémio do Canadá de 2026, admitindo uma ligeira deceção com o resultado final apesar de reconhecer que representou o melhor possível para a Racing Bulls. O piloto britânico de 18 anos impressionou no Circuit Gilles Villeneuve, uma pista que nunca havia percorrido anteriormente.

Lindblad foi o único piloto a completar a corrida Sprint com pneus duros, terminando em oitavo lugar, um resultado que sublinhou a sua capacidade de adaptação e gestão de corrida num circuito desconhecido. Na qualificação, superou o companheiro Liam Lawson, que não conseguiu passar à Q3, e ficou posicionado entre Charles Leclerc e Franco Colapinto, com uma margem de aproximadamente quatro décimos para ambos os lados.

O desempenho foi especialmente significativo dado o contexto: a Racing Bulls havia chegado a Montreal após um fim de semana difícil no Miami, onde o pacote de upgrades não correspondeu às expectativas e Lindblad foi eliminado na Q1. A equipa trouxe uma nova atualização para o VCARB 03 ao Canadá, que o piloto elogiou. Lindblad parte nono para a corrida com uma vantagem psicológica considerável sobre o mais experiente Lawson, que ficou fora do top 10.

“Foi-me dito antes do fim de semana que esta poderia ser indiscutivelmente uma das corridas mais difíceis até agora este ano, porque é uma pista muito desafiante e é também um fim de semana de Sprint” disse Lindblad sobre o fim de semana. “Mas a equipa fez um trabalho realmente bom ao dar-me um carro em que me senti confortável. Acho que fiz um bom trabalho, a ganhar velocidade e a perceber as coisas, sempre a aparar arestas. Por isso, sim, estou feliz com como o fim de semana tem corrido até agora.”

“Uma parte de mim ficou um pouco desiludida, porque estava a ouvir algo como 5º, 6º ou 7º durante a Q1 e a Q2, por isso acabar no 9º foi um pouco triste. Mas, ao mesmo tempo, acho que era inevitável quando as equipas de topo perceberam tudo, por isso acho que foi o melhor possível, o melhor dos restantes. Estou ansioso pelo amanhã.”

Sobre o pacote de upgrades da Racing Bulls, ficara os elogios:

“Um passo sólido. Fiquei bastante surpreendido, para ser honesto. Tivemos um upgrade para o Miami e não foi tão bom como esperávamos. No final, fomos eliminados na Q1, não éramos assim tão competitivos, e estava ligeiramente mais pessimista ao chegar a este fim de semana. Mas todo o crédito para a equipa, fizeram um trabalho fenomenal. Desde a primeira volta no TL1, senti-me muito confortável e temos sido rápidos. Cada volta que fiz este fim de semana foi rápida, por isso a equipa fez um trabalho fenomenal ao recuperar do Miami.”