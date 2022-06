GP Canadá F1: Alpine novamente prometedora, vamos ver se é desta… | AutoSport

A Alpine mantém o hábito de apresentar bons desempenhos na sexta-feira, mas têm lutado para se manter nesse registo durante o fim-de-semana. Se isso irá, ou não, mudar este fim-de-semana, permanece pouco claro, mas os dados tanto sobre as voltas com pouco combustível bem como em ‘registo’ de corrida são mais promissores do que o habitual.

Fernando Alonso foi o terceiro mais rápido no TL1 e o quinto mais rápido no TL2, o espanhol foi o mais rápido desde a primeira tentativa, tendo-se contentado com uma configuração de base e mostrando depois um ritmo muito consistente nos compostos mais duros de pneus, quando avaliaram o carro com um nível de combustível elevado.

Estão em terceiro lugar nas simulações de de qualificação, 0,66s acima dos mais rápidos, e mais perto quando se trata de ritmo de corrida, invertendo a tendência dos últimos GP, quando foram 0,42s mais lentos, estando agora um décimo mais rápido do que a Mercedes. Serem os melhores dos ‘outros’ deve ser o objetivo mínimo, é essa a conclusão depois de um dia de trabalho muito bom em Montreal.