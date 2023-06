GP Canadá F1: Alexander Albon de novo na luta pelos pontos | AutoSport

Alexander Albon passou à Q3 na sessão de qualificação do GP do Canadá com o tempo mais rápido da Q2. Aproveitando as condições mistas da pista, o piloto da Williams arriscou com os pneus macios mais cedo do que todos os outros concorrentes. Viu a sua volta apagada na Q3 por exceder os limites de pista, mas ainda assim estava já dentro das 5 primeiras filas da grelha de partida e beneficiou das penalizações após a sessão.

Parte de nono e apesar de ter logo atrás de si adversários de peso, como Carlos Sainz e Sergio Pérez, e ao seu lado Charles Leclerc, o tailandês pode estar na luta pelos pontos durante a corrida.

Ainda só tem um ponto somado esta época e pode tirar partido da sua posição inicial, assim como das atualizações que a Williams apresentou no seu carro para esta prova. Não será fácil, mas Albon está melhor posicionado para o fazer do que nas corridas anteriores.

Foto: Williams