GP Canadá F1: Acidente de Fernando Alonso interrompe Qualificação Sprint
O espanhol Fernando Alonso protagonizou um forte acidente nos instantes finais da sessão de qualificação Sprint, forçando a amostragem imediata da bandeira vermelha. O piloto da Aston Martin perdeu o controlo do seu monolugar na abordagem à Curva 3, embatendo de forma violenta e direta contra as barreiras de proteção do circuito.
O incidente ocorreu numa fase crítica, quando restava apenas 1m46s no cronómetro da sessão. Uma falha severa na travagem, marcada pelo bloqueio ruidoso dos pneus dianteiros, deixou o veterano piloto sem hipóteses de corrigir a trajetória, resultando em danos significativos na asa dianteira e na suspensão do carro.
Apesar da violência do embate frontal, o protocolo de segurança funcionou com eficácia. Fernando Alonso conseguiu sair do habitáculo pelo próprio pé e sem qualquer ferimento aparente, confirmando logo de seguida o diagnóstico do sucedido à sua equipa através das comunicações de rádio.
“Sim, desculpem. Bloqueio de rodas, companheiro”, transmitiu o piloto espanhol de forma lacónica, assumindo o erro técnico que ditou o fim prematuro da sua participação na sessão.
Tensão máxima na zona de eliminação
A interrupção abrupta da sessão deixou a tabela de tempos congelada e gerou uma enorme onda de tensão nas boxes. No momento exato em que as luzes vermelhas se acenderam na saída do pit lane, a zona de eliminação era composta por Sergio Pérez, Lance Stroll, Pierre Gasly e Valtteri Bottas.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI