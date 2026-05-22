GP Canadá F1: Acidente de Fernando Alonso interrompe Qualificação Sprint

O espanhol Fernando Alonso protagonizou um forte acidente nos instantes finais da sessão de qualificação Sprint, forçando a amostragem imediata da bandeira vermelha. O piloto da Aston Martin perdeu o controlo do seu monolugar na abordagem à Curva 3, embatendo de forma violenta e direta contra as barreiras de proteção do circuito.

O incidente ocorreu numa fase crítica, quando restava apenas 1m46s no cronómetro da sessão. Uma falha severa na travagem, marcada pelo bloqueio ruidoso dos pneus dianteiros, deixou o veterano piloto sem hipóteses de corrigir a trajetória, resultando em danos significativos na asa dianteira e na suspensão do carro.

Apesar da violência do embate frontal, o protocolo de segurança funcionou com eficácia. Fernando Alonso conseguiu sair do habitáculo pelo próprio pé e sem qualquer ferimento aparente, confirmando logo de seguida o diagnóstico do sucedido à sua equipa através das comunicações de rádio.

“Sim, desculpem. Bloqueio de rodas, companheiro”, transmitiu o piloto espanhol de forma lacónica, assumindo o erro técnico que ditou o fim prematuro da sua participação na sessão.

Tensão máxima na zona de eliminação

A interrupção abrupta da sessão deixou a tabela de tempos congelada e gerou uma enorme onda de tensão nas boxes. No momento exato em que as luzes vermelhas se acenderam na saída do pit lane, a zona de eliminação era composta por Sergio Pérez, Lance Stroll, Pierre Gasly e Valtteri Bottas.