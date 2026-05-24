GP Canadá F1: “a melhor exibição de Lewis Hamilton desde que foi para a Ferrari”

Lewis Hamilton alcançou o seu melhor resultado da temporada de 2026 ao terminar no segundo lugar do Grande Prémio do Canadá, em Montréal. Numa corrida marcada por condições meteorológicas incertas e sucessivas neutralizações, o piloto britânico da Ferrari rubricou uma das suas exibições mais famosas e agressivas desde que se mudou para a escuderia italiana. Hamilton capitalizou os problemas mecânicos e abandonos dos rivais da frente, envolveu-se num duelo memorável com Max Verstappen e garantiu a passagem pelo neerlandês na pista para assegurar o degrau intermédio do pódio.

Não foi por acaso que o desempenho de Lewis Hamilton em Montréal mereceu rasgados elogios da crítica, com o ex-piloto e comentador Jolyon Palmer a sublinhar na F1 TV que esta foi “a melhor exibição de Lewis Hamilton desde que foi para a Ferrari”.

Apesar de ter demonstrado um andamento superior ao de Verstappen na segunda metade da corrida, a prestação do britânico não foi isenta de dificuldades técnicas. Hamilton reportou várias vezes falhas e falta de potência no motor, chegando a afirmar à equipa que considerava ter “o melhor chassis [do pelotão], mas não o melhor motor”. Adicionalmente, o piloto teve de gerir o sobreaquecimento e a degradação extrema dos seus pneus médios nas voltas finais para conseguir segurar o resultado.

“Primeiramente, preciso agradecer muito à minha equipa. Esta equipa recebeu-me de braços abertos, e tem sido bem difícil no último ano e pouco. Estou finalmente a encontrar o nosso ponto ideal e a ter bons fins de semana, é uma sensação incrível estar de volta aqui.

“Especialmente com estes rapazes da Mercedes, sendo tão rápidos, e eu realmente pude correr com o Max, o que foi ótimo.

Acho que é definitivamente um resultado animador, considerando que neste fim de semana a Mercedes teve uma grande melhoria. Muita gente trouxe upgrades para cá, nós trouxemos a nossa grande em Miami. E a equipa está a trabalhar muito duro na fábrica, esperamos ter outras coisas a chegar.

Considerando que este é um circuito de velocidade em linha reta, conseguir esse resultado, definitivamente dá-me grandes esperanças para o que está para vir, mas temos que continuar forçando e tentando extrair ainda mais.”

FOTO MPSA Agency/Phillipe Nanchino