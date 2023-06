GP Canadá F1: a Grelha de Partida após a aplicação das penalizações | AutoSport

A grelha de partida do Grande Prémio do Canadá tem bastantes diferenças comparativamente com o resultado final da sessão de qualificação realizada ontem à noite. Nico Hülkenberg, Carlos Sainz, Lance Stroll e Yuki Tsunoda perderam lugares na grelha enquanto outros pilotos beneficiaram com as sanções impostas pelo Colégio de Comissários Desportivos.

A grelha de partida ficou assim ordenada:

Foto: Dan Mullan/Getty Images/Red Bull Content Pool