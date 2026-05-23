GP Canadá F1: 1º dia mostra pelotão muito mais compacto do que o previsto

George Russell conquistou a pole position para a corrida Sprint do Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1. O piloto britânico efetuou a sua melhor volta em 1m12,965s durante a terceira fase da qualificação (SQ3), superando o seu companheiro de equipa, Kimi Antonelli, por uma margem mínima. O resultado garantiu a totalidade da primeira linha da grelha de partida à Mercedes para a corrida de sábado. Logo atrás da dupla das “flechas de prata” posicionou-se o campeão do mundo em título, Lando Norris, que conseguiu superiorizar-se ao outro McLaren de Oscar Piastri.

Seguindo as regras do formato Sprint, as duas sessões iniciais foram disputadas obrigatoriamente com um único conjunto de pneus médios (composto C4). Na fase decisiva, os dez pilotos mais rápidos montaram pneus macios novos (C5) para duas tentativas lançadas, momento em que Russell selou o tempo de referência que lhe valeu o prémio oficial da Pirelli.

Evolução do asfalto e eficácia das atualizações

A análise técnica do primeiro dia em Montreal revelou um pelotão muito mais compacto do que o previsto pelas simulações das equipas, as quais projetavam uma margem de cerca de dois segundos face aos tempos do ano passado. Simone Berra, engenheiro-chefe da Pirelli, sublinhou o impacto imediato das novidades introduzidas nos monolugares: “É evidente que os carros capitalizaram plenamente as atualizações introduzidas em Montreal. Tomando os tempos por volta como referência, as diferenças são marcadamente menores”.

O responsável da fornecedora de pneus explicou ainda que o fenómeno de graining (desgaste da borracha) ficou limitado ao pneu dianteiro esquerdo, não afetando o eixo traseiro. Contudo, a baixa energia transmitida pelo traçado exigiu um cuidado redobrado na volta de saída das boxes (outlap) para colocar os compostos na janela ideal de funcionamento, um fator que voltará a ser crucial na qualificação principal, beneficiando de um asfalto em constante evolução.