GP Canadá de Fórmula 1: Russell quer ‘responder’ a Antonelli

George Russell chega ao Grande Prémio do Canadá como um dos nomes em destaque de um campeonato que começou sob forte domínio da Mercedes, mas que viu Andrea Kimi Antonelli ganhar ascendente nas últimas rondas. Depois de um arranque de época sólido e de ter sido apontado por muitos como favorito ao título, o piloto britânico enfrenta agora em Montreal uma oportunidade relevante para reduzir a desvantagem para o colega de equipa e relançar a luta pelo campeonato.

A corrida canadiana surge num momento importante da temporada. Problemas de fiabilidade na qualificação do Grande Prémio da China comprometeram Russell numa ronda em que Antonelli conquistou a sua primeira vitória na Fórmula 1, antes de reforçar o embalo com novos triunfos no Japão e em Miami. O desempenho do italiano na Florida permitiu-lhe abrir uma vantagem de 20 pontos no topo da classificação, acentuando a pressão sobre o britânico.

Montreal oferece argumentos a Russell

Se Miami não tem sido um dos palcos mais favoráveis para George Russell, o mesmo não se pode dizer de Montreal. O Circuit Gilles-Villeneuve guarda boas memórias para o piloto da Mercedes, que venceu a corrida do ano passado depois de sair da pole position. Um ano antes, também arrancou da posição mais avançada da grelha e terminou no pódio, confirmando a afinidade com o traçado canadiano.

Esse histórico reforça a expectativa em torno da prestação de Russell neste fim de semana. Numa fase ainda precoce da luta pelo título, um resultado forte no Canadá poderá não só travar o ímpeto de Antonelli, como reequilibrar uma disputa interna na Mercedes que começou por sorrir ao britânico, mas que mudou de tom nas últimas provas.

Pressão cresce na batalha pelo título

A entrada em Montreal coloca, por isso, um foco particular sobre Russell. Num circuito onde já demonstrou velocidade em qualificação e eficácia em corrida, o britânico encontra um cenário propício para reagir. Ao mesmo tempo, Antonelli procura prolongar a melhor fase da sua jovem carreira e consolidar a liderança conquistada com autoridade nas últimas semanas.

Com a Mercedes a manter-se como referência neste arranque de época, o Grande Prémio do Canadá poderá funcionar como primeiro verdadeiro ponto de viragem numa rivalidade que começa a definir os contornos da temporada.