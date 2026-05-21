GP Canadá de F1: rivais apertam cerco à Mercedes após sinais de equilíbrio em Miami

McLaren, Ferrari e Red Bull chegam a Montreal com argumentos reforçados, enquanto a equipa alemã prepara resposta técnica

O Grande Prémio do Canadá arranca sob uma nova pressão para a Mercedes, depois de McLaren, Ferrari e Red Bull terem encurtado distâncias na frente do pelotão com as evoluções introduzidas em Miami. A ronda norte-americana deixou sinais claros de maior equilíbrio competitivo e abriu perspetivas de uma luta mais apertada em Montreal, onde várias equipas procuram consolidar os ganhos recentes.

A McLaren foi a estrutura que melhor traduziu esse progresso em resultados imediatos. Lando Norris liderou a dobradinha da equipa britânica na Sprint, antes de discutir a vitória com Andrea Kimi Antonelli na corrida principal, enquanto Oscar Piastri assegurou um duplo pódio que reforçou a ideia de que a formação de Woking está agora mais próxima da Mercedes.

Montreal pode medir novo equilíbrio

Perante essa aproximação, a Mercedes deverá apresentar no Canadá uma nova fase do seu pacote de atualizações, depois de em Miami ter estreado apenas os primeiros componentes. O objetivo passa por recuperar margem face aos perseguidores diretos e restabelecer uma vantagem mais clara num momento em que o pelotão da frente parece mais compacto.

A resposta, contudo, não deverá surgir sem oposição. A McLaren já admitiu ter novas peças preparadas para as próximas corridas, sinalizando que o desenvolvimento técnico continuará a ser um dos eixos centrais desta fase da temporada. Ferrari e Red Bull, mesmo sem confirmação de novas atualizações imediatas, chegam também a Montreal com a expectativa de extrair mais rendimento dos pacotes introduzidos na última ronda.

Tempo de análise pode fazer diferença

Entre Miami e o Canadá, as equipas tiveram algumas semanas para estudar dados e compreender melhor o comportamento das evoluções lançadas num fim de semana Sprint, tradicionalmente mais limitado para afinações. Esse intervalo poderá revelar-se decisivo para otimizar soluções que, na Florida, ainda estavam em fase de adaptação.

Nesse contexto, Montreal poderá funcionar como um teste mais fiel à nova hierarquia técnica. Se Miami mostrou que a vantagem da Mercedes já não é tão confortável, o Canadá poderá dizer até que ponto essa pressão se traduz numa ameaça real — e quais das equipas perseguidoras estão mais bem colocadas para a transformar em resultados.

FOTO Getty Images Red Bull Content Pool