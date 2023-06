GP Canadá de F1: Ferrari com início forte de fim de semana | AutoSport

É a Mercedes que ficou no topo da tabela de tempo depois do dia de F1 de sexta-feira, mas é a Ferrari que está mais perto da Red Bull, quer seja em ritmo de corrida, e ainda mais, em qualificação.

A Scuderia não tem desfrutado de muitas sextas-feiras tranquilas em 2023, mas esta foi certamente uma delas, com Charles Leclerc a ter confiança no carro desde o início, tanto em ‘stints’ com pouco ou com muito combustível no depósito do monolugar.

O seu companheiro de equipa, Carlos Sainz, não ficou tão feliz, pois teve dificuldades com a travagem, um grande problema numa pista que tem muitas travagens fortes, mas o espanhol assegura que a equipa começou a compreender o problema e começou a trabalhar em soluções.

A Ferrari está claramente na luta pela pole, continuando a ser rápida com pneus novos e pouco combustível.

E também parecem ser os rivais mais próximos da Red Bull em termos de ritmo de corrida. No entanto, a ressalva aqui é que a Ferrari muitas vezes pareceu estar bem com muito combustível na sexta-feira, mas não conseguindo replicar isso no domingo, pois continuam a lutam com a gestão do desgaste dos pneus. E é por isso que perderam a grande maioria das corridas até agora, pois o carro é rápido em qualificação, mas a corrida é algo completamente diferente, e isso tem-nos ‘tramado’…