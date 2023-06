GP Canadá de F1: A Red Bull à procura da sua 100ª vitória na F1 | AutoSport

A Red Bull era a grande favorita antes da chegada ao Circuito Gilles Villeneuve e, apesar de não ter passado pelo topo da tabela de tempos, os dados mostram claramente que o ritmo do RB19 torna-os mais rápidos tanto em ‘stints’ curtos como longos.

Max Verstappen e Sergio Perez optaram por fazer as suas simulações de qualificação no início da sessão, quando a pista estava mais lenta, e por isso não foi surpresa vê-los apenas em sexto e oitavo, respetivamente, enquanto outros beneficiaram da colocação de mais borracha para serem mais rápidos. Foi o caso da Mercedes…

A Red Bull parece poder disputar a pole com a Ferrari – como têm vindo a fazer durante toda a temporada – mas os Red Bull parecem muito confortáveis quando se trata de ritmo de corrida, liderando a tabela que projeta os andamentos por 0,24s.

É necessário fazer a ressalva de que, dada a elevada evolução da pista e o facto de todos terem rodado com diferentes cargas de combustível em momentos diferentes, é sempre muito difícil saber qual é a posição de cada um, mas como sempre sucede, os primeiros sinais são normalmente bastante fidedignos e nesse contexto a Red Bull parece muito difícil de bater. Caso se concretize, um triunfo da Red Bull, seria a sua 100ª vitória na F1.