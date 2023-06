GP Canadá de F1: A Aston Martin não conseguiu avaliar upgrade | AutoSport

A Aston Martin – tal como a Williams – levaram para o Canadá um enorme ‘pacote’ de atualizações e esperavam registar uma grande quantidade de quilómetros para os ajudar a avaliar as novas peças, mas como se sabe, os dois treinos livres foram muito afetados, o primeiro não existiu, literalmente, o segundo foi melhor, mas a chuva condicionou muito as coisas mais à frente na sessão. Fernando Alonso disse que não conseguiu perceber se as atualizações foram um passo em frente devido à falta de tempo de pista e o seu companheiro de equipa, Lance Stroll, que conduziu perante os fãs da sua terra natal, disse estar satisfeito com o carro e considerou que se sentia bem, isto numa altura em que procuram recuperar de uma corrida completamente sem brilho em Espanha. Os dados sugerem que são quartos na ordem geral e terceiros melhores em termos de ritmo de corrida, embora a alguma distância da Red Bull e da Ferrari.

No entanto, com a previsão de chuva constante durante todo o sábado, afetando previsivelmente tanto o TL3 como a qualificação, podemos estar perante uma grelha mista e uma corrida altamente fascinante no domingo.