GP Brasil F1: Yuki Tsunoda arranca do pitlane | AutoSport

Yuki Tsunoda vai iniciar a corrida do Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1 das vias de saída das boxes, depois da AlphaTauri ter efetuados alterações ao seu monolugar em regime de parque fechado, trocando componentes de especificação diferentes daqueles com que correu na Sprint.

O piloto japonês terminou a corrida de sprint no 15º lugar, mas durante a noite a equipa mudou peças do seu carro, o que significa que é obrigado a sair do pitlane. O fundo foi mudado no AT03, mas uma vez que esta é da mesma especificação que a anterior utilizada, não houve lugar a nenhuma penalização. No entanto, tanto a asa dianteira como a traseira foram trocadas por uma especificação diferente e de acordo com o Artigo 40.9b do regulamento desportivo, uma vez que não são semelhantes às peças antigas, significa que Tsunoda é obrigado partir das boxes depois de todo o pelotão passar.