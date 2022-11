GP Brasil F1, volta 45: Mercedes na frente da corrida | AutoSport

Quem vinha a fazer uma boa recuperação era Valtteri Bottas, que era já 6º classificado após as primeiras 20 voltas. Nessa altura, com mais de 3s para o segundo classificado, George Russell seguia na liderança do pelotão e pedia à equipa para estender o seu stint com pneus macios. Lewis Hamilton, que tinha já subido ao terceiro lugar, estava a tentar recuperar terreno para Sergio Pérez.

Na volta 24 Pérez parou para trocar os macios por um jogo de pneus novos médios, enquanto pouco atrás Verstappen parou pela segunda vez, cumprindo a sua penalização num pitstop com alguns problemas na roda traseira direita para trocar o pneu.

Na volta seguinte foi a vez do líder parar, montando pneus médios, regressando à pista no segundo lugar, com Lewis Hamilton na liderança do pelotão ainda sem trocar os pneus macios do arranque.

Já depois de ter parado pela primeira vez, Bottas voltou a recuperar posições no pelotão, deixando Pierre Gasly para trás e subindo ao sétimo posto da classificação. O piloto francês da AlphaTauri voltou a perder uma posição, desta vez por Sebastian Vettel, que também vinha a fazer uma boa corrida.

Lewis Hamilton parou apenas na volta 30, montando pneus médios e regressando à pista na quarta posição, atrás de Carlos Sainz, Sergio Pérez e do líder George Russell.

Pierre Gasly voltou a perder uma posição, tendo sido ultrapassado pelo seu próximo companheiro de equipa, Esteban Ocon. O piloto da Alpine subiu ao 8º posto, enquanto Gasly caiu para o nono lugar.

Quem tinha caído muito na classificação era Max Verstappen, que depois de ter parado e do tempo perdido, além de danos no carro, era 16º classificado, tendo Yuki Tsunoda à sua frente na volta 34.

Volta 36 e Fernando Alonso entrou na box, assim como Pierre Gasly. O piloto espanhol demorou um pouco mais. Na volta seguinte foi o segundo espanhol em pista, Carlos Sainz que parou novamente, montando pneus médios por troca dos macios.

Na volta 41 a Ferrari avisou Carlos Sainz que tinha conseguido fazer o undercut a Sergio Pérez, enquanto Max Verstappen chegava aos pontos depois de deixar Mick Schumacher para trás. À sua frente tinha agora Charles Leclerc que tentava ultrapassar Lando Norris durante um bom par de voltas. O piloto monegasco consegui-o numa boa manobra, subindo ao oitavo posto.

Na frente, Sergio Pérez estava mesmo mais lento do que os seus perseguidores. Lewis Hamilton tinha o Red Bull à vista, ultrapassando-o na reta da meta à entrada da volta 45.

A Mercedes ficava com os dois pilotos na frente do pelotão.