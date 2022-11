GP Brasil F1, volta 20: George Russell lidera depois de acidente entre Verstappen e Hamilton | AutoSport

Pneus médios para Charles Leclerc, Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Mick Schumacher, Lance Stroll, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda e Nicholas Latifi, enquanto Alexander Albon montou pneus duros para começar a corrida. Todos os outros pilotos com pneus macios.

George Russell arrancou melhor do que Lewis Hamilton, enquanto Lando Norris tentou ultrapassar Sergio Pérez nas primeiras curvas do traçado brasileiro, mas acabou por manter o quinto posto. Ainda na primeira volta, após um toque de Daniel Ricciardo no Haas de Kevin Magnussen, o carro do dinamarquês fez pião e bateu no McLaren do australiano, levando à entrada do Safety Car ainda na volta de estreia. Os dois carros ficaram parados na relva, mas numa zona complicada para a sua retirada. O incidente está a ser investigado pelo colégio de comissários desportivos. Durante este período, Alexander Albon parou na box para trocar os pneus duros por médios.

O SC saiu de pista no final da volta 6 e os dois Red Bull pressionaram Lewis Hamilton. Verstappen tentou ultrapassar o britânico da Mercedes, mas houve um toque entre ambos, com danos no RB18 a obrigar a parar o neerlandês – regressando à pista em 17º – e Hamiton baixou para 8º. Um pouco mais à frente, Lando Norris tocou no Ferrari de Charles Leclerc, que bateu nas proteções do traçado, conseguindo regressar à pista. O britânico da McLaren não deve escapar a uma penalização.

Entre Hamilton e Verstappen, acusaram-se mutuamente da culpabilidade no incidente, que será investigado pelos comissários. Entretanto, o britânico ultrapassou Mick Schumacher e Pierre Gasly nas voltas seguintes ao incidente, não mostrando ter danos suficiente para baixar o desempenho do W13.

Na frente, George Russell passou incólume durante as primeiras voltas, e tinha 1.6s de vantagem sobre Sergio Pérez na volta 12, com Carlos Sainz a tentar encurtar a desvantagem para ambos.

Pelo incidente com Hamilton, Max Verstappen foi penalizado em cinco segundos, assim como Lando Norris pelo toque no Ferrari de Leclerc.

Na volta 14, Lewis Hamilton recuperou mais uma posição, deixando Sebastian Vettel para trás e ascendendo ao quinto lugar. O próximo alvo de Hamilton era Norris, que foi ultrapassado na volta seguinte.

Na volta 15, Fernando Alonso parou para trocar os pneus médios por um novo jogo do mesmo composto. Enquanto isso, Vettel tentava encurtar terreno para Norris.

Zhou Guanyu parou para trocar os pneus macios por um jogo de médios, enquanto pouco depois, Carlos Sainz parou, mas a temperatura dos travões parecia elevada. Baixou para 12º, tendo recuperado uma posição. A equipa informou o piloto que tinha um plástico na entrada do ar do travão e por isso a temperatura mais alta.