GP Brasil F1: Toto Wolff espera voltar “a estar na luta” | AutoSport

Toto Wolff prometeu manter o ímpeto e a tendência da Mercedes lutar pela vitória que ainda não conquistou em 2022 até ao final da época, apesar de avisar que o traçado de Interlagos é um maior desafio para o W13 do que o último Grande Prémio do México.

A equipa de Brackley teve nas últimas duas provas do mundial as melhores hipóteses de vencer pela primeira vez este ano, no entanto o líder da estrutura quer manter o mesmo desempenho competitivo demonstrado anteriormente até ao final da temporada em Abu Dhabi.

“Não aproveitamos todas as oportunidades no México, mas mesmo assim conseguimos somar bons pontos com um grande esforço de Lewis para o pódio e o quarto lugar de George”, disse Toto Wolff. “Foi encorajador estar na luta pela vitória, mostrando até onde chegamos desde o início do ano. Embora estejamos sempre a apontar para o primeiro lugar, devemos orgulhar-nos desse progresso e pretendemos mantê-lo até ao final do ano e até 2023”.

Mercedes triunfou em cinco das últimas sete corridas em Interlagos, no entanto Wolff acredita que este ano a prova irá apresentar um desafio maior. “No Brasil iniciamos a sequência de duas corridas consecutivas até ao final da temporada. Interlagos é uma pista icónica e o cenário de tantos momentos especiais de Fórmula 1, incluindo o espetacular desempenho de Lewis no ano passado na sprint e na corrida”, sublinhou Wolff. “Em teoria, não deve ser um circuito tão forte para nós como o México, mas independentemente disso, queremos manter o nosso ímpeto das corridas recentes. Por isso, continuaremos a trabalhar arduamente para, assim o esperamos, voltarmos a estar na luta”.