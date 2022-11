GP Brasil F1, TL2: Equipas trabalharam muito com Esteban Ocon a liderar tabela de tempos | AutoSport

A segunda e derradeira sessão de treinos livres do Grande Prémio do Brasil foi muito importante para todas as equipas e pilotos, que trabalharam bastante para ambas as corridas do fim de semana. Esteban Ocon foi o piloto mais rápido do treino, com o tempo de 1:14.604s, mas os pilotos rodaram bastantes voltas, fazendo muito trabalho de simulação para a corrida de sprint, levando ao extremos os pneus macios com várias cargas de combustível. Destaque ainda para o bom tempo de Sergio Pérez com pneus duros ainda na primeira metade da sessão, que o fez ascender na altura para os lugares cimeiros da tabela de tempos, numa altura em que a maior parte dos seus adversários tinham pneus macios montados nos monolugares. Foi por isso, uma sessão de treino pouco representativa em termos de tabela de tempos. E parece que os pneus médios serão a primeira escolha para a sprint, com os macios como opção para quem quiser arriscar mais.

Logan Sargeant, que esteve aos comandos do Williams FW44, conseguiu completar os 100 km necessários para somar mais 1 ponto na superlicença obrigatória para estar na grelha da Fórmula 1 em 2023 ao serviço da equipa britânica.

Mesmo não tendo sido uma sessão muito representativa para aferirmos quem está mais rápido ou mais lento, destaque para os dois Ferrari, que terminaram fora dos dez primeiros postos. Carlos Sainz completou o 11º tempo da sessão, enquanto Charles Leclerc foi 13º.

Nenhum piloto completou menos do que 24 voltas ao traçado brasileiro (Lando Norris), sugerindo o muito trabalho das equipas nesta sessão muito necessária, mas ninguém o fez mais do que os pilotos da Aston Martin. Lance Stroll rodou 42 voltas em Interlagos, enquanto Sebastian Vettel registou 43 voltas na sua “conta” pessoal.

Filme da sessão:

Sebastian Vettel foi o primeiro em pista em Interlagos, seguindo-se Lance Stroll, Valtteri Bottas, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Mick Schumacher e Zhou Guanyu. Logan Sargeant que substitui Alexander Albon aos comandos do FW44, tentava somar mais um ponto para a sua “conta” da superlicença na sua caminhada para o lugar de piloto principal na Williams em 2023.

Valtteri Bottas e depois Charles Leclerc passaram pela liderança da tabela de tempos, mas Carlos Sainz registou o tempo de 1:16.014s e passou para essa posição. Até que George Russell, com pneus macios, estabeleceu o tempo de referência numa altura ainda prematura, para 1:15.115s. Lewis Hamilton estava a 0,6s de Russell, mas com pneus duros. Russell melhorou o registo anterior, passando para 1:14.916s.

Sergio Pérez destacou-se nesta altura, ainda dentro dos primeiros 20 minutos da sessão, registando um tempo com pneus duros que o colocou no segundo posto da tabela de tempos, a 0.570s de Russell.

Também com o composto mais macio da Pirelli, Esteban Ocon passou a liderar a sessão com o crono de 1:14.604s, deixando Russell a 0.312s e Lewis Hamilton, que entretanto tinha ascendido ao terceiro lugar da tabela de tempos, ficou a 0.533s.

Montando pela primeira vez pneus macios, Sergio Pérez não bateu o tempo de Ocon, tendo ainda assim, passado para o segundo posto, a 0.184s do piloto francês.

Ainda com 15 minutos para o fim da sessão, e depois de muitas voltas completadas por todos os pilotos, Fernando Alonso, Kevin Magnussen e Lando Norris, 4º, 9º e 10º na tabela de tempos, respetivamente, tinham registado os seus melhores tempos com pneus médios, ao contrário dos restantes pilotos da grelha. Neste particular entre pilotos da Alpine e McLaren, vantagem para Alonso sobre Norris.

À entrada dos 10 últimos minutos, Sargeant terminou o trabalho pela Williams no treino, conseguindo completar os 100km somando 1 ponto na superlicença.

Até final não houve alterações nas posições da tabela de tempos, mas houve muito trabalho ainda completado.