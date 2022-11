GP Brasil F1, TL1: Sergio Pérez foi o mais rápido, mas diferenças entre primeiros são curtas | AutoSport

Com grande parte da primeira sessão de treinos livres a ser usado por pilotos e equipas para encontrar soluções para as corridas do fim de semana, apenas os últimos minutos do treino foram utilizados pela maioria para simular a qualificação e estabelecer voltas rápidas com pneus macios. Tanto com pneus médios e pneus macios a Red Bull parece mais forte, tendo sido Sergio Pérez que estabeleceu o tempo mais rápido, com 1:11.853s, mas as margens são muito curtas, especialmente entre os três primeiros. Charles Leclerc foi o segundo mais rápido a 0.002s do tempo mexicano, enquanto Max Verstappen ficou a 0.008s.

Nem a dupla da McLaren registaram as suas voltas mais rápidas com pneus macios nesta sessão, o que em parte explica porque é que Lando Norris (15º) e Daniel Ricciardo (20º) terminam tão atrasados na tabela de tempos. O mesmo pode também ser dito de Fernando Alonso (11º) e Esteban Ocon (13º). Um trabalho interessante das duas equipas que discutem a quarta posição na classificação do mundial de construtores.

A pista de Interlagos ficou rapidamente preenchida com vários pilotos. Uma imagem que se repete sempre que há um fim de semana com formato de corrida sprint. É necessário encontrar muito rapidamente soluções para o resto do fim de semana na primeira sessão de treinos, visto que há qualificação logo a seguir e amanhã, a sprint.

Max Verstappen começou a sua sessão com uma pequena saída de pista, mas emendou o erro estabelecendo pouco depois o melhor registo logo ainda na fase inicial, com o tempo 1:13.575s, 0.232s mais rápido do que Valtteri Bottas, o segundo da tabela de tempos. O piloto neerlandês registou a sua melhor volta com pneus duros, enquanto Bottas tinha montado os pneus médios no Alfa Romeo.

Lewis Hamilton com pneus médios e subiu até ao quarto posto da tabela de tempos, atrás dos três primeiros, Verstappen, Bottas e Sergio Pérez. O piloto mexicano foi o primeiro piloto a usar pneus macios à medida que nos aproximavamos da metade da sessão, passando a liderar a tabela de tempos com o tempo de 1:11.853s.

Ainda com pneus médios, Kevin Magnussen e Mick Schumacher passaram para segundo e terceiro, respetivamente.

Já com pneus macios, Max Verstappen não conseguiu bater o tempo do seu companheiro de equipa, ficando a 0.008s do tempo de Pérez, queixando-se pela segunda vez de falta de aderência na frente do RB18 na maior parte das curvas do traçado brasileiro.

Voltando a demonstrar um bom ritmo na primeira sessão de treino, Valtteri Bottas voltou a ascender ao terceiro lugar da tabela de tempos, só batido por Charles Leclerc, ainda com pneus médios. Aconteceu o mesmo com Carlos Sainz, depois de ter estado parado durante algum tempo na box com os mecânicos a analisarem a unidade motriz. O piloto espanhol quando regressou à pista estabeleceu o terceiro melhor tempo, melhor do que o seu companheiro de equipa. Assim, entre os 10 primeiros da tabela de tempos, Pérez (1º), Verstappen (2º), Bottas (5º), Alexander Albon (7º) e Zhou Guanyu (9º) tinham estabelecido os seus registos com pneus macios, enquanto Sainz (3º), Leclerc (4º), Fernando Alonso (6º), Pierre Gasly (8º) e Kevin Magnussen (10º) o tinham feito com pneus médios.

Mau sinal no AMR22 de Lance Stroll, que se queixou de algo grave no monolugar, recebendo concordância do seu engenheiro de pista, que o aconselhou a parar. Os mecânicos começaram prontamente a trabalhar no carro britânico.

A lutar pela sua continuação na F1, Mick Schumacher colocou o seu Haas com pneus macios no quarto posto da tabela de tempos, enquanto pouco depois George Russell, já em plena simulação de qualificação, ultrapassou o tempo do piloto alemão, tendo ainda bloqueado a travagem numa das curvas de Interlagos.

Russell melhorou o seu anterior registo, ainda com pneus macios, ficando a 0.202s e mantendo o terceiro lugar da tabela de tempos, sendo seguido por Carlos Sainz e Sebastian Vettel, que completou uma boa volta com pneus macios e ficou 0.304s do tempo de Pérez.

Sem terem ainda montado pneus macios, os pilotos da McLaren ocupavam as últimas posições da tabela de tempos, enquanto Fernando Alonso e Esteban Ocon, também sem usarem pneus macios, estavam mais acima, ainda fora dos dez mais rápidos. A diferença entre estas duas duplas, era que os pilotos da Alpine tinham estabelecido os seus tempos com pneus médios e os pilotos da McLaren com pneus duros.

Na frente da tabela de tempos, Charles Leclerc melhorou o seu tempo e subiu ao segundo lugar da tabela de tempos, ficando a 0.004s do registo de Pérez. Lewis Hamilton também melhorou o tempo e subiu ao quinto lugar, à frente de Russell, mas atrás de Carlos Sainz que ascendeu ao quarto posto, a 0.186s.

Entretanto, a situação do carro de Lance Stroll não devia ter sido assim tão grave, tendo o piloto canadiano voltado à pista.

Até final não houve mais trocas de posições na tabela de tempos, ficando comprovado que os três mais rápidos nesta sessão dividiam os três setores entre si. Verstappen era o mais rápido do setor um, Leclerc no sector intermédio e Pérez no último setor.