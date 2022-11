GP Brasil F1: Temperaturas baixas ‘tramaram’ a Red Bull… | AutoSport

Muito se devem ter questionado da razão de uma equipa tão competitiva, especialmente no que ao seu piloto de ponta diz respeito tenha sido claramente batida em Interlagos pela Mercedes e mesmo pela Ferrari. A razão é simples e tem a ver com as temperaturas anormalmente baixas da pista em Interlagos, o que não sucedeu, por exemplo, em Austin e México.

Logo nos Treinos Livres se nota quando isso sucede a Red Bull não consegue ‘trabalhar’ tão bem os seus pneus,

Logo na corrida Sprint se perceberam as dificuldades da Red Bull, algo que foi confirmado na corrida. repare que Max Verstappen disse à Sky após a corrida Sprint que “mesmo nos pneus macios eu ia ser demasiado lento. Estamos a ter demasiada degradação.”

O facto da Red Bull ter utilizado pneus macios na Sprint, foi mais um jogada tática do que acreditar que os macios se degradar menos, pois aparentemente o que a Red Bull queria era poupar jogos de macios para a corrida. Mas nem isso lhes valeu.

O que parece claro agora é que em corridas com temperaturas mais baixas, isso joga a favor da Mercedes e da Ferrari, parecendo claro que das três a Mercedes é agora a equipa com que está melhor nesse tipo de temperatura.

Esta complexidade que se vive quanto à degradação dos pneus durante uma época é muito interessante, mas a verdade é que a maioria das corridas são normalmente realizadas com pistas mais quentes, e isso pelos vistos ajuda a Red Bull.

A questão é que há algumas corridas era indiferente para a Mercedes poupar bem os seus pneus, porque a diferença competitiva era grande e não fazia diferença à Red Bull e mesmo à Ferrari, porque os Mercedes não andavam. Mas agora andam, e gastam menos pneus. É só somar dois mais dois…