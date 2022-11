GP Brasil F1, Sprint: Verstappen lidera a meio da corrida com Russell em segundo | AutoSport

Max Verstappen lidera o pelotão a meio da corrida Sprint, mas com pouca margem sobre George Russell.

Apenas Max Verstappen e Nicholas Latifi arrancaram para a corrida Sprint com pneus médios, todos os outros pilotos começaram com pneus macios.

Max Verstappen arrancou pior do que Kevin Magnussen e George Russell, por causa dos pneus médios, e deixou o piloto da Haas na liderança do pelotão na primeira volta, enquanto Russell pressionou o piloto neerlandês da Red Bull. Mais atrás, Fernando Alonso e Esteban Ocon ficaram lado a lado e o monolugar do espanhol escorregou ao passar por cima de um dos corretores do traçado brasileiro, tocando ainda no carro do seu companheiro de equipa.

Na volta dois, Lewis Hamilton ultrapassou Alonso, que parou na box devido a um toque novamente a Ocon e ter perdido a asa da frente, e mais tarde deixou para trás Ocon. Mick Schumacher ascendeu do 20º lugar para o 15º.

Na volta 3, Verstappen foi mais rápido do que Magnussen, tendo sido ainda ultrapassado por Russell. Enquanto Hamilton ultrapassou mais um adversário, desta vez Lando Norris, também Carlos Sainz ultrapassou Magnussen. Começava a ser engolido pelo pelotão.

Com uma maior rapidez na reta da meta, Hamilton deixou o polesitter Kevin Magnussen para trás, ascendendo ao quarto posto. Um pouco mais atrás, na luta pelo sexto posto, Norris era pressionado fortemente por Sergio Pérez.

Esteban Ocon, que podia também ter danos no seu Alpine A522, baixou na classificação e foi ultrapassou até chegar ao 10º posto na volta 7. Na volta seguinte, Pérez travou mais tarde do que Norris na curva 1 e finalmente ultrapassou o britânico. Com facilidade chegou à traseira do Haas de Magnussen e pouco depois subiu mais uma posição. O piloto mexicano passou a ser 5º classificado e Magnussen 6º.

Entre os pilotos da Aston Martin, Lance Stroll levou Sebastian Vettel à relva na tentativa do alemão em ultrapassar o canadiano. A manobra teve sucesso uma volta depois, passando Vettel para o 11º posto.