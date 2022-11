GP Brasil F1: Red Bull mantém vantagem sobre Ferrari e Mercedes | AutoSport

Max Verstappen não conseguiu uma volta limpa com os pneus macios na Q3, foi o próprio que admitiu nas declarações logo após a sessão, no entanto partilha a fila da frente da grelha de partida da corrida sprint, tendo vantagem para os seus adversários da Mercedes – George Russell arranca do terceiro posto – e da Ferrari. A Red Bull parece continuar a ter vantagem sobre os carros dos seus rivais, tanto em piso seco como com pista molhada. A Ferrari perdia, no treino livre realizado, cerca de 0.3s no terceiro setor para a Red Bull, algo que foi diluído na qualificação com as condições instáveis a que assistimos, mas ainda assim em desvantagem. A Mercedes pode vir a bater novamente a Ferrari, mas a Red Bull está mais “longe”.

Sergio Pérez estava menos feliz no final da qualificação, depois de ter ficado atrás do mais lento Charles Leclerc em pista. Dito isto, o ritmo do Red Bull à volta de Interlagos é tão bom que com uma Sprint e corrida no domingo pode voltar a acontecer um pódio com ambos os pilotos.