GP Brasil F1: Recorde a grelha de partida | AutoSport

George Russell vai arrancar do primeiro posto da grelha de partida para a corrida do Grande Prémio do Brasil, tendo ao seu lado Lewis Hamilton, depois de aplicada a penalização de cinco lugares a Carlos Sainz por troca do motor de combustão interna. Assim, a Mercedes garantiu a primeira fila da grelha, depois das boas exibições dos seus dois pilotos na Sprint de ontem, mas os dois pilotos da Red Bull estão colocados na segunda fila. Max Verstappen sai do terceiro posto, enquanto Sergio Pérez do quarto.