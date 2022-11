GP Brasil F1: Pole surpreendente de Magnussen é boa notícia para a Haas | AutoSport

A Haas procura somar mais pontos do que a AlphaTauri no pouco que falta para a época terminar, para consolidar o seu oitavo posto no mundial de construtores e quem sabe, poder responder à recuperação efetuada recentemente pela Aston Martin. Por isso, a pole position conquistada por Kevin Magnussen reveste-se de uma importância maior do que a surpresa que causou. O dinamarquês conseguiu com um monolugar teoricamente menos forte, aquilo que Red Bull, Ferrari e Mercedes não conseguiram: uma volta limpa quando a pista estava em melhores condições.

São boas notícias para a estrutura liderada por Günther Steiner. Converter a pole position numa vitória na corrida sprint será difícil mas equipa e piloto procurarão somar o máximo de pontos possíveis e não perder muitas posições para a grelha de partida da corrida de domingo.

Veremos no final da corrida de domingo, o quão foi importante a pole de Magnussen nas contas do campeonato da Haas.